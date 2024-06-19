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Україна

Енергетики розповіли, що буде з вимкненням світла 20 червня

18:20 19 червня 2024
лампи

Завтра, 20 червня, по всій Україні графіки відключень світла діятимуть увесь день. Про це повідомили в Укренерго.

«Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Причина — високий рівень споживання через спеку та робочі дні», — йдеться у повідомленні.

Енергетики також зазначили, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян, полегшення ситуації зі світлом очікується у серпні.

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За його словами, до цього часу будуть завершені ремонтні роботи на деяких атомних енергоблоках. Також зменшиться кількість об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Але у найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії буде «дещо складною».

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Нагадаємо, в уряді мають намір суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.

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