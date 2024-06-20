«Така краса пропадає»: популярна акторка зачарувала відвертими фото

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина відсвяткувала свій 35-й день народження. На сторінці у соціальній мережі Ксенія виклала ролик, записаний спеціально до цієї дати. На нього акторка позує майже оголеною, а потім — у вечірньому вбранні посеред великої зали старовинного будинку. Саме там вона задмухує свічки на святковому торті.

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«Прекрасні 35», — підписала відео Ксенія Мішина, і воно викликало велику кількість коментарів її підписників.

«Неймовірна! — привітала колегу Наталка Денисенко. — Вітаюююю Ксюшееенькааааа! Будь найщасливійша».

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Приєднався до привітань і хореограф Євген Кот, який разом з Ксенією виходив на паркет проєкту «Танці з зірками».

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«Люба партнерко, будь щасливою!» — написав він.

«Треба заміж виходити, — вирішили у коментарях. — Така краса пропадає. Але щоб за достойного. А планка висока…«

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«У якому місці її краса пропадає через те, що вона одна? — обурились у відповідь. — Жінка може себе прекрасно почувати і без чоловіка поряд, вона ніде не пропадає».

«Абсолютно согласна, — підтримали думку дописувача. — Но вот судя по тому выбору, что был в Холостяке, не очень-то там планка и высокая».

Нагадаємо, Ксенія Мішина стала першою в українському ефірі героїнею проєкту «Холостячка». Її обранцем став сценарист Олександр Еллерт, але пара була разом недовго.

«Наша українська Анджеліна Джолі, — порівняли Ксенію з голлівудською зіркою. — З ДР, ще більше успіхів, краси, гарних фільмів і проектів».

Нагадаємо, зараз іде кастинг учасниць тринадцятого сезону проєкту «Холостяк», героєм якого став ветеран війни.

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