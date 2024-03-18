Ксенію Мішину назвали складною та «не для всіх»: актриса відреагувала

В інтерв’ю «Слава+» учасник «Холостячки» та шоумен Андрій Рибак дав характеристику акторці Ксенії Мішиній, яка свого часу була героїнею проєкту і нещодавно стала жертвою інтернет-шахраїв.

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«Вона неймовірно складна. Напевно, фраза „не для всіх“, її можна трактувати як „так, я не для всіх, я така“. А можна інакше. Скажімо так, не в найгарнішому сенсі, — сказав він. — В таких питаннях, як кар’єра, Мішина молодець, але не розділяю її підхід до стосунків з чоловіками і людьми в цілому».

Він зазначив, що причиною цьому могла стати непроста доля Мішиної — а саме попередній чоловік й образа на нього.

«Я кажу, ця тема, ти хочеш комусь щось довести, коли вона в здоровому ключі, це допомагає. Коли вона переходить в якийсь фанатизм… Якщо їй ок, то норм. Але я не розділяю такий підхід до стосунків з людьми взагалі, який пропагує Мішина».

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Рибак додав, що він спілкується із Мішиною, адже його нинішня дружина та акторка — подруги.

Сама Ксенія відреагувала на слова шоумена і написала у сторіс: «За „детальним, об'єктивним та глибинним“ розбором вашої особистості звертайтеся до аналітика Андрія», — і додала смайлики.

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Раніше повідомлялося, що мережа жорстко відреагувала на відео популярної акторки.

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