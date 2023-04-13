Ксенія Мішина відверто зізналася, що насправді відбувалося між нею та Еллертом

Популярна українська акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно розповіла про спілкування з батьком її сина, розкрила правду, що з насправді відбувалося між нею та Олександром Еллертом. Як відомо після шоу «Холостячка» вони жили разом, але через деякий час розійшлися. Намагалися відновити стосунки, але стало ще гірше. Тому зараз Ксенія не спілкується з колишнім. Про це вона відверто розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.

«Це такий тригер. Ми були на телебаченні, ми жили разом, ми транслювали своє особисте життя. Ну звичайно, що людям цікаво. Але все. Ми розлучилися, все, до побачення. Спілкування ми не підтримуємо. Він щось там писав, Але я не відповідаю», — поділилася артистка.

Також вона додала, що на початку війни вони деякий час були разом. Але ті моменти не були щасливими. За словами Мішиної, Еллерт «знищував морально».

Нещодавно Ксенія, яка завдяки фізичним вправам та правильному харчуванню досягла своєї ідеальної форми, разом із сином відпочивала в Єгипті. За це її розкритикували в мережі.

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