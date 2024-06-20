«Коли бійці з ампутаціями грають у гольф, то вчаться стереотипу ходьби на протезі», — Олена Толкачова з «Азову»

Патронатна служба «Азову» разом з бійцями 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ та 12-ї бригади спеціального призначення НГУ взяли участь у «Саміті Свободи США — Україна» у Вашингтоні та разом з американськими ветеранами провели благодійний гольф-турнір.

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Спортивне змагання відбулося на авіабазі Andrews Air Force Base, на території якої працює президентський гольф-клуб. Там грають президенти США, політики, військові та ветерани.

Для ветеранів з ампутованими кінцівками гольф — це не лише спосіб адаптації до нової реальності, а й реабілітація. Балансування тіла під час удару ключкою по м'ячу допомагає звикнути до протеза та краще опанувати рухи, кажуть у Патронатній службі «Азову».

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«Гольф впливає не лише на ментальне здоров'я хлопців, але й на фізичну реабілітацію. Коли бійці з ампутаціями грають у гольф, то паралельно вони вчаться стереотипу ходьби на протезі. Особливо це помітно по бійцях з високою ампутацією. У нас були випадки, коли після протезування хлопці не використовували протез, а поверталися до милиць, бо їм дійсно важко ходити», — розповіла у коментарі «ФАКТАМ» командир Патронатної служби «Азову» та БФ «Янголи Азову» Олена Толкачова «Гайка».

За її словами, після перших занять гольфом вона побачила, що бійці не помічають, як проходять по кілька кілометрів на протезі.

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«Завдяки ігровій формі боєць забуває про важкість та навантаження на ногу», — додала вона.

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Під час візиту до США Патронатна служба «Азову» та ветерани, які під опікою тилової служби, зустрілися з ексголовою Центрального Командування Збройних Сил США (ЦРУ) та екскомандувачем Об’єднаних збройних сил в Іраку та Афганістані генералом Девідом Петреусом та поділилися своїми історіями боротьби за Україну, розповіли про свій підрозділ та поранення.

Також українські воїни мали змогу відвідати Пентагон, Арлінгтонське кладовище та закритий Army and Navy Club USA — Клуб Армії та Флоту США, членами якого є високопоставлені діячі Збройних Сил США, американської політики, спеціальних служб.

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