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Суспільство та люди

У патронатній службі «Азову» розповіли, як гольф впливає на фізичну реабілітацію військових

13:35 30 травня 2024
гра в гольф для військових

На початку червня у США на авіабазі Ендрюс відбудеться Перший щорічний американсько-український Саміт Свободи, під час якого планують провести благодійний турнір з гольфу між американськими та українськими ветеранами.

Як підкреслили під час пресконференції організатори благодійного турніру, його основною метою є об’єднання ветеранських спільнот України та Америки для підтримки бійців ЗСУ, що повертаються до цивільного життя.

«За 10 років роботи патронатної служби у нас сформувалася велика вибірка бійців, що були поранені або перенесли ПТСР. І на цьому тлі ми бачимо, наскільки гольф впливає і на ментальне здоров’я хлопців та дівчат, і на прогрес їхньої фізичної реабілітації. Гра дозволяє відволіктись від навантаження, спричиненого необхідністю пересуватись на протезі, і я впевнена, багато з тих, хто зараз займається з нами, захочуть займатися гольфом професійно», — вважає командир Патронатної служби «Азову», засновниця та керівниця фонду «Янголи Азову» Олена Толкачова.

Її слова підтверджують ветерани ЗСУ, які вже отримали позитивний реабілітаційний досвід від гри в гольф.

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«Я сам ветеран, і я переконаний, що майбутнє України буде побудоване на історії цієї війни. Потужне майбутнє, об’єднане, сильне. Моє бачення у фонді Borderlands таке: ми не повинні забувати тих людей, які творили цю історію, і ми маємо про них піклуватись», — підкреслив засновник The Borderlands Foundation Семюел Кук.

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Учасники зустрічі також зазначили, що гольф є зручним, ефективним та цікавим інструментом реабілітації військових ветеранів, оскільки пропонує оптимальну схему фізичних навантажень і сприяє самостійному формуванню груп моральної взаємопідтримки серед гравців.

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