На «Саміті Свободи» у США шукатимуть рішення координації між оборонними індустріями двох країн

Однією з головних тем першого щорічного «Саміту Свободи США-Україна» у Вашингтоні стане пошук можливостей для вирішення проблем фінансування українського військово-промислового комплексу (ВПК), складності із системою імпорту із США високотехнологічної продукції, компонентів та високих технологій, а також питання обслуговування техніки, що передається партнерами для України. Про це розповів заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Висоцький.

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«Спробуватимемо шукати рішення щодо посилення співпраці та координації між українською та американською індустріями. США виділяють надзвичайно велику допомогу для України, але ми хотіли б проговорити більш цільове фінансування для розвитку української оборонної індустрії: збільшення замовлень саме в українських підприємств», — заявив Висоцький.

За його словами, український ВПК може кілька разів збільшити власне виробництво.

«Головне — це фінансування контрактів на цільові програми, на фінансування саме української індустріальної бази та українського ВПК для того, щоб не купувати на гроші українських донорів якісь незрозумілі снаряди з третіх далеких країн, а закуповувати їх безпосередньо в Україну для України. До того ж, це буде підтримкою економіки України», — сказав заступник голови NAUDI.

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Крім того, на Саміті виступив американський дипломат, посол та колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер .

У своїй промові він наголосив на важливості підтримки України: «Щоб уникнути глобальної війни, Україна має перемогти у війні проти росії, і ця боротьба не повинна відбуватися в ізоляції».

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Також Сергій Висоцький додав, що на другий день Саміту заплановано ветеранську конференцію, на якій спільно виступатимуть десять українських ветеранів з тяжкими пораненнями та американські ветерани, які ділитимуться досвідом реабілітації.

На третій день Саміту на американській авіабазі «Ендрюс» заплановано благодійний ветеранський турнір з гольфу, кошти з якого будуть спрямовані на реабілітацію українських воїнів.

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