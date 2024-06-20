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Події

Понад десяток українців з дітьми постраждали внаслідок ДТП у Польщі

13:11 20 червня 2024
Автобус у ДТП

Нещодавно в Румунії у ДТП потрапив автобус із українцями, більше сорока з яких — неповнолітні. Дорожньо-транспортна пригода, в якій також постраждали діти, сталася й у Люблінському воєводстві Польщі.

Про це повідомляє RMF FM, пише «Європейська правда». ДТП сталося на дорозі національного значення в районі села Закренце неподалік Красностава: автобус із громадянами України з'їхав у кювет та перекинувся на бік.

Фото поліції Любліна

Загалом автобусом їхало 58 осіб, 14 постраждали. Серед постраждалих — двоє дітей. 13 людей госпіталізували.

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За даними місцевої поліції, у ДТП потрапив польський автобус, який прямував із Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий. Ділянку національної дороги у районі ДТП перекривали.

Нагадаємо, що на початку червня в Чехії сталася аварія на залізниці — внаслідок лобового зіткнення поїздів, один з яких — пасажирський експрес із причіпними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України.

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Фото поліції Любліна

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