МЗС підтвердило загибель громадян України у залізничній катастрофі в Чехії

Внаслідок лобового зіткнення потягів у Чехії, один з яких — пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України. Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише «Європейська правда».

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Міністерство закордонних справ повідомило, що серед чотирьох загиблих є громадяни України.

«За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них — дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється», — розповіли у пресслужбі.

«Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами», — додали у повідомленні.

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За оновленою інформацією, пасажирів з травмами загалом 34, їх госпіталізували до лікарень у Пардубіце і Градеці Краловому. Чеські ЗМІ на цей час пишуть про 27 госпіталізованих, серед яких діти. Троє людей у важкому стані.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Італії в моторошній ДТП на смерть розбилася українська модель Анна Краєвська. Разом з діджеєм Хісні Кестай вона їхала у Ferrari на швидкості близько 200 км на годину.

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