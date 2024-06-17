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Світ

У Румунії автобус із десятками українських підлітків зіткнувся з вантажівкою: є постраждалі (відео)

13:12 17 червня 2024
ДТП

У ніч проти понеділка, 17 червня, автобус с десятками громадян України знов потрапив у ДТП в Румунії.

Як повідомляє Digi24, автобус, в якому їхали 57 українців, 42 з яких — неповтолітні, зіткнувся з вантажівкою. Це сталося на залізничному переїзді.

Місцева влада застосувала «червоний протокол», який діє у випадку великих аварій. На місце ДТП спрямували бригади медиків та пожежників. Чотирьох постраждалих — двох дорослих і двох дітей — шпиталізували. Ще 13 дорослих і двоє дітей отримали допомогу на місці.

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Обставини ДТП встановлює поліція.

Нагадаємо, що днями страшна аварія сталася у передмісті Одеси, де нетверезий водій збив людей на пішоходному переході. Цей момент був зафіксований на відео.

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Фото — скріншот

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