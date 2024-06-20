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«Так більше не можна»: Столтенберг про наслідки для Китаю, якщо він продовжуватиме підтримувати рф

16:28 21 червня 2024
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував журналістам свою нещодавню заяву про те, що Китай продовжує допомагати росії у війні проти України. На його думку, ще занадто рано говорити про наслідки.

«Але дедалі більше членів Альянсу визнають, що не може продовжуватись так, як це відбувається сьогодні, коли Китай дійсно намагається мати нормальні відносини з європейськими членами НАТО та водночас дає росії можливість вести агресивну війну проти європейської країни. Це найбільший виклик безпеці, з яким ми стикнулися в Європі з часів Другої світової війни», — сказав Столтенберг.

Він додав: якщо Китай не змінить свою поведінку, які наслідки це матиме, наприклад, для торговельних відносин, говорити зарано.

«Але це питання, яке ми повинні вирішити, тому що продовжувати так, як ми робимо це сьогодні, не є життєздатним», — додав генсек НАТО.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у НАТО назвали країну, яка грає важливу роль у війні росії з Україною.

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