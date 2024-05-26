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Підтримка росії Китаєм є вирішальною у війні в Україні, — Столтенберг

17:21 26 травня 2024
Путін і Сі Цзіньпін

За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який нещодавно закликав союзників скасувати заборону на удари ЗСУ західною зброєю по території росії, підтримка москви з боку Китаю є вирішальною в російській агресивній війні.

«Китай каже, що хоче підтримувати добрі відносини із Заходом. Але в той же час Пекін розпалює війну в Європі. Ви не можете мати й те, і інше», — сказав Столтенберг в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

На його думку, спостерігається явне зростання продажів деталей машин, мікроелектроніки та інших технологій, які москва використовує для виробництва ракет, танків і літаків, призначених для війни проти України.

«Підтримка Китаю має вирішальне значення для російської агресивної війни», — сказав Столтенберг, пише видання zdf.de.

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Наскільки відомо, Китай не постачає своєму союзнику росії жодної зброї чи боєприпасів. Однак інші види експорту з Китаю до рф значно зросли внаслідок агресивної війни проти України та міжнародних санкцій проти москви. На думку західних експертів, це часто так звані товари подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Крім того, Китай надає геопросторові розвіддані росії, допомагаючи обстрілювати Україну.

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