Китай повинен зіткнутися з наслідками підтримки війни росії в Україні, якщо він не змінить своєї поведінки, заявив генсек НАТО в інтерв'ю ВВС. За словами Єнса Столтенберга, Пекін намагається отримати й те, і інше, підтримуючи військові зусилля рф і водночас намагаючись зберегти відносини з європейськими союзниками.

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«Це не може працювати в довгостроковій перспективі», — сказав він.

На мирному саміті, що відбувся у Швейцарії, десятки країн взяли на себе зобов'язання підтримати Київ, але росія назвала його марною тратою часу і заявила, що погодиться на мирні переговори лише в тому випадку, якщо Україна фактично капітулює. Відповідаючи на запитання про те, що члени НАТО можуть зробити у зв'язку з підтримкою росії Китаєм, пан Столтенберг сказав, що «триває розмова» про можливі санкції.

Він сказав, що Китай «ділиться багатьма технологіями, такими як мікроелектроніка, які є ключовими для росії у створенні ракет, зброї, яку вона використовує проти України».

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Він додав: «На певному етапі ми маємо розглянути певні економічні витрати, якщо Китай не змінить свою поведінку».

Пекін вже перебуває під певними санкціями за підтримку росії: минулого місяця США оголосили про обмеження, які стосуватимуться близько 20 фірм, що базуються в Китаї та Гонконгу.

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Китай захищає свій бізнес з москвою, заявляючи, що він не продає летальну зброю та «розсудливо ставиться до експорту товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил».

Візит Єнса Столтенберга до Вашингтона відбувся після того, як кремль підтвердив, що днями путін вирушить до Північної Кореї.

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«росія зараз дедалі більше зближується з авторитарними лідерами», — сказав Столтенберг в інтерв'ю BBC, перерахувавши Іран, Пекін і Північну Корею.

Він сказав, що Північна Корея надіслала до росії артилерійські снаряди, а у відповідь рф надала передові технології для північнокорейської ракетної та ядерної програм.

«Таким чином, Північна Корея допомагає росії вести агресивну війну проти України», — зазначив генсек НАТО.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Китай проштовхує конкуруючий мирний план щодо України.

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