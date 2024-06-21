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Гороскоп

Карти Таро обіцяють радість: кого чекають приємні зміни на вихідних

14:50 21 червня 2024
Тарологиня

Провидиця Рубіна Цибульска розповіла українцям, що потрібно обов'язково зробити у ден літнього сонцестояння, а мольфар Макс Гордєєв — як залучити гроші.

А для кого радісні зміни на краще почнуться вже завтра, пише Styler із посиланням на Metro.

Козоріг

На вихідних ви зможете провести час так, як хочеться саме вам. Доля вирішила вас ощасливити, приймайте всі зміни з радістю та вдячністю. Карти Таро вказують на те, що на вас чекають дуже веселі події.

Близнюки

Кінець тижня подарує вам шанс відновити стосунки з людиною, яка була дуже важливою для вас. Впустіть у своє життя того, хто був центром вашого світу. Відпустіть образи та закопайте сокиру війни, це кардинально змінить ваше життя.

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Риби

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Карти Таро свідчать про те, що ви зможете знайти своє щастя. Однак для цього потрібно повністю довіритися долі та бути на 100% чесною людиною. Лукавство не допоможе вам досягти успіхів, а ось правда стане вашим щасливим квитком.

Скорпіон

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На вихідних ви зрозумієте, що готові рухатися вперед і підкорювати цей світ. Мало того, ви зможете зарядити позитивом усіх навколо, люди почнуть до вас тягнутися. Вірте в себе, карти Таро обіцяють вам чимало змін на краще.

Також нагадаємо, що не за горами вже кінець червня, а це означає (якщо вірити астрологам), що на когось вже чекає стрімкий кар’єрний зліт.

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