Не тільки земельна справа: стало відомо, хто ще потрапив у поле зору НАБУ, окрім очільника «Нафтогазу» Чернишова

Національне антикорупційне бюро України розслідує не тільки період, коли Олексій Чернишов був міністром розвитку громад та територій України, але також і його діяльність як очільника НАК «Нафтогаз України». При цьому у полі зору охоронців перебувають і інші посадовці з оточення Чернишова. Про це «ФАКТАМ» розповів один з депутатів Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

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«НАБУ розслідує не тільки справу „Великого будівництва“, а дивиться на питання комплексно. Детективи задокументували, що у самому „Нафтогазі“ за Чернишова відбуваються не менш дивні речі, ніж коли він був міністром, і встановили коло його спільників. Розслідування стосується перешкоджання діяльності американського бізнесу в Україні в інтересах українських олігархічних структур», — розповів один із членів антикорупційного комітету ВРУ.

Як зазначає джерело у комітеті, посадова особа з оточення Чернишова, яка перебуває у розробці НАБУ, — це начебто директор з закупівель групи НАК «Нафтогаз України».

«Директор із закупівель групи „Нафтогаз“ знаходиться у полі зору НАБУ як одна із ключових осіб з оточення Чернишова, хто умисно створює перешкоди й неконкурентне середовище для американського бізнесу в Україні. Членів комітету цікавить також, як НАБУ просувається і в цьому питанні», — каже співрозмовник з антикорупційного комітету.

Нагадаємо, директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, щоб бути заслуханим щодо перебігу розслідування про витік інформації з НАБУ.

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Як повідомлялося раніше у розслідуванні журналістів «Української правди», директор НАБУ міг дати вказівку своїм підлеглим не проводити обшук в очільника НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова у рамках розслідування справи щодо розкрадання коштів «Великого будівництва».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що менеджери «Нафтогазу» продають замість газу небезпечну суміш.

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