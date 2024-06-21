Ювілейний етнофестиваль «Країна Мрій» чекає гостей: як потрапити на свято в Києві

У Києві на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка з 21 по 23 червня пройде ювілейний фестиваль «Країна Мрій». Цьогоріч проєкту виповнюється 20 років. Це найбільший та найдавніший в Україні міжнародний етнофестиваль, який започатковано у 2004 році. Перший етнофест відбувся на Співочому полі, його гімном стала однойменна пісня та хіт гурту ВВ «Країна Мрій», яка була написана Олегом Скрипкою ще у 1988 році. А цьогоріч Олег Скрипка випустив кліп, створений за допомогою штучного інтелекту.

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Фестиваль пропонує дві музичних сцени — фольклорну і сучасну етнічну, а також різноманіття майданчиків та активностей. На гостей чекають виступи українських виконавців різних напрямків етно, насичені майстер-класи, виставки мистецтва та багато інших активностей, а також конкурс з плетіння вінків, оскільки час проведення фестивалю збігається з святкуванням Івана Купали.

Цього року фестиваль «Країна Мрій» пройде у форматі затишного родинного свята, безліч активностей чекає на молодь, дітлахів і гостей поважного віку. Одна з важливих місій фестивалю спрямована на потреби дітей і військових. Благодійний фонд Олега Скрипки «Країна Мрій» проведе спеціальні збори та активності.

На ланах фестивалю відбудеться також розмаїтий ярмарок традиційних та крафтових виробів, народних промислів та ремесел. Кілька локацій побавлять гурманів традиційними смаколиками та наїдками.

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Квиток на фестиваль коштує 600 гривень або 1600 грн на всі 3 дні етносвята. Для захисників та захисниць, а також дітей до 12 років вхід на фестиваль традиційно буде безплатним. Фестиваль відкриває свої двері для гостей щодня о 12.00, а завершується програма о 21.00.

Раніше Олег Скрипка зізнався, скільки заробляв в росії та на що витрачав кошти.

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Фото у заголовку пресслужби фестивалю «Країна Мрій»

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