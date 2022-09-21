Олег Скрипка зізнався, скільки заробляв у росії та на що витрачав кошти

Лідер гурту ВВ Олег Скрипка, концерти якого зірвалися в Німеччині через росіян, зізнався, що багато років заробляв у рф. До 2014 року музиканти давали концерти, виступали на фестивалях та корпоративах. Та після вторгнення в Україну, запевняє Скрипка, перестав їздити до росії й вести там справи.

«Бізнес у росії у мене був — це концерти гурту „Воплі Відоплясова“ до 2014 року. Я заробляв дуже багато. 2014 року у мене був останній концерт чи у січні, чи у лютому», — сказав Олег Скрипка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Зароблені кошти музикант інвестутвав у свої проекти в Україні, нові пісні, фестивалі.

«Минулі роки я накопичив кошти. Мій бізнес був в основному в Росії. Я брав ці російські кошти, і я їх інвестував у фестивалі „Країна мрій“, „Рок Січ“, „Вечорниці“. Це моя була схема. Я хотів, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили. Я не все інвестував, у мене лишились якісь кошти, от я їх зараз поїдаю», — розповів музикант.

Зараз, під час повномасштабного російського вторгнення, Скрипка, як і всі артисти, залишився без роботи. Він бере участь в благодійних проектах на підтримку України. Каже, що живе на заощадження, а також за рахунок авторських виплат та добових.

«У мене дуже добре запрацювала ця схема — збір авторських. Ми їздимо з концертами. Кошти ми передаємо на благодійність, але у нас є добові. Ми живемо на добові, щось вдається відкласти. Добові — це 50−100 євро. І в мене є нерухомість в Києві. Там люди з'їхали, але зараз трішки люди повертаються, будемо здавати», — зізнався Олег.

Раніше Скрипка розповідав, як за лаштунками на одному з концертів у Москві врізав Дугіну в голову за образу українців.

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