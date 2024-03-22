Олег Скрипка випустив кліп-епос «Номад», створений за допомогою штучного інтелекту

Український рок-музикант Олег Скрипка, концерти якого за кордоном намагалися скасувати через його патріотичну позицію, вперше за 2 роки випустив новий кліп. Артист представив відео на пісню «Номад».

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Це емоційний військовий епос, який розповідає історію героя, воїна-мандрівника, що мріє повернутися додому, до себе. Це відео не лише візуалізація музичного твору — це спроба осягнення внутрішнього світу героя та його нелегкий та непередбачуваний шлях, що, напевно, долає сьогодні кожен із нас. Номад — це романтичний узагальнений чоловічий образ, який попри складні турбулентні часи залишається вірним своєму Я та власним відчуттям.

«Це відео про кожного з нас, про шлях кожного українця — козака-вояка, що усвідомлює, його головна місія зараз є оборона рідної землі. А українська земля постає в образі жінки й турботно плете ту чарівну кольчугу, яка врятує воїна-мандрівника. І ця подорож триває вже багато сторіч, і саме нашому поколінню випало її завершити, подолати північного змія, бо завжди добро перемагає зло. Так було, є і буде. Саме про це наш епос „Номад“ — про закон світобудови, про скору, невпинну перемогу добра», — прокоментував нову роботу Скрипка.

Режисеркою кліпу виступила Аліна Діанова, яка відома своїми відеороботами для італійського співака Андреа Бочеллі, канадського співака Девіда Фостера, гурту «Друга ріка» та інших. Для створення відео команда використала інноваційні прийоми, частково використовуючи Штучний Інтелект для створення візуальних ефектів.

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Знімання відбувалося у студії розширеної реальності й віртуального виробництва One Location xR studio, в процесі яких були використані фотореалістичні віртуальні простори, як тло на LED екранах, межі яких були розширені та поєднані з реальними побудованими ландшафтними сценами, реквізитом і декораціями. Таким чином команда змогла створити масштаб та відтворити унікальні види гір, водоспадів та степів. Це було спробою втілити унікальні архетипічні образи героїв у відверто сучасний контекст.

Пісня «Номад» також має й англомовну версію, орієнтовану на європейського та американського слухача.

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Цього року Олегу виповнюється 60 років. До цієї дати музикант спільно з НАОНІ планує ювілейний концерт у Києві. Також цього року виповнюється 20 років з дня проведення першого Міжнародного фестивалю етнічної музики «Країна мрій».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Олег Скрипка розлютив мережу висловами про жінок. Також він потрапив у скандал через участь у фестивалі на підтримку російських музикантів-біженців

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Фото: instagram.com/o.skrypka

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