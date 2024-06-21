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Помста Бреда Пітта: актор знайшов спосіб «віддячити» Анджеліні Джолі, яка виграла у нього опіку над дітьми

17:58 21 червня 2024
Пітт

Анджеліна Джолі у нескінченній шлюборозлучній битві з Бредом Піттом забрала у актора найважливіше — дітей, з яких всі шестеро відмовилися від його прізвища.

Але є дещо, у чому Пітт стабільно перевершує Джолі, і саме це він збирається використати, щоб помститися їй, пише In touch Weekly з посиланням на анонімне джерело.

Йдеться про голлівудський вплив Бреда. Актор був і залишається одним з найпопулярніших людей в індустрії. Саме з цією допомогою він має намір завдати ексдружині удару у відповідь.

«Бред має таку велику владу у Голлівуді, що Анджеліні складно з ним конкурувати. Вона має кілька друзів і союзників на кшталт Сальми Хайєк та Еллен Помпео, а також кілька босів студій, але здебільшого вона не виграє жодних конкурсів популярності в Голлівуді, тоді як Бред — золотий хлопчик», — пояснив інсайдер.

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Він зазначив, що Бред планує відігратися на Енджі, показавши її місце в індустрії. У сезон кінопремій він хоче бути на увазі, щоб доставити колишній дружині дискомфорт за все пережите.

Зрозуміло, ніяка популярність не зрівняється з можливістю спілкуватися з дітьми, яку втратив Бред Пітт. Але він, мабуть, надто добре знає Анджеліну Джолі і тому б'є по її вразливому. Здається, ця битва починає виходити з-під контролю.

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Те що всі діти на стороні матері, засвідчив той факт, що на день, коли у США святкують День батька, ніхто з них не привітав Пітта. Кожен з шістьох займався своїми справами. А його рідна донька Вів'єн разом з матір'ю Анджеліною Джолі полетіла до Нью-Йорку й відвідала премію Tony.

Фото: GQ

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