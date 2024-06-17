Замість привітання Бреда Пітта полетіли у Нью-Йорк: Анджеліна Джолі разом з дочкою Вів’єн відвідала премію Tony
У неділю, 16 червня, коли у багатьох країнах світу заведено вітати батьків, всі шестеро дітей Бреда Пітта проігнорували це свято, а донька Вів'єн разом з матір'ю Анджеліною Джолі навіть покинула Лос Анджелес і полетіла до Нью-Йорку.
Там в Лінкольн-центрі мюзикл актриси під назвою «Ізгої» отримав 12 номінацій. Вів'єн також брала участь у роботі над постановкою.
На червону доріжку Джолі вийшла у бірюзовій оксамитовій сукні Atelier Versace у підлогу з відкритими плечима. Як написала у соцмережах Донателла Версаче, вбрання було створено у 2013 році, а актриса зробила свій внесок у його створення. Вів'єн підтримала її образ і з'явилася у бірюзовому костюмі з жилетом, білій сорочці та метелику.
Як зазначили західні таблоїди, дочка Анджеліни виглядала справжньою копією свого батька Бреда Пітта. З ним Вів'єн, як і інші діти, не спілкується. Після виходу мюзиклу «Ізгої» стало відомо, що вона, як і Захара та Шайло, відмовилася від прізвища батька — у титрах вона вказана як Вів'єн Джолі.
ЗМІ також зазначають, що всі діти не спілкуються зі своїм батьком Бредом Піттом. За словами інсайдерів, він дуже переживає те, що його біологічні діти — Шайло та Вів'єн відмовилися від його прізвища. Відомості про те, що син Пітта Нокс теж не використовує його прізвище, в мережі поки що немає, проте хлопчик веде дуже закритий спосіб життя. А прийомний син Пітта Пакс у День батька кілька років тому у соцмережах називав Бреда Пітта «засранцем світового класу» і звинувачував його в тому, що він тримає дітей у страху.
Бред Пітт та Анджеліна Джолі розпочали шлюборозлучний процес ще у 2016 році, і він не може завершитися досі: поки вирішено лише питання про опіку, але пара продовжує судитися за маєток та виноробню Miraval.
Навесні Джолі також звинуватила колишнього чоловіка в тому, що він застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки насамоті, що стала причиною їхнього розлучення.
Нагадаємо, 15-річна Вів'єн, схоже, вже обрала театральну ниву і цілком успішно справляється з цією роботою. Зіркова мати зізнається, що дівчинка не просто вміло виконує обов'язки помічника, а й показує себе як професіонал.3
Читайте нас у Facebook