Всі шестеро на боці мами: незважаючи на перемоги над Анджеліною Джолі у суді, стосунки Бреда Пітта з дітьми є напруженими

Бред Пітт, який вразив шанувальників фото з Франції, може зустріти ще один тихий День батька без повідомлення від своїх шістьох дітей. Незважаючи на нещодавні судові перемоги над колишньою дружиною Анджеліною Джолі, стосунки оскароносного актора з дітьми виглядають напруженими, в той час як всі вони, схоже, чудово ладнають з Джолі.

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«Це дуже засмучує, — сказав інсайдер Пітта. — Вона використовувала дітей як зброю проти Бреда… вона відокремила їх від нього».

60-річний Пітт і 49-річна Джолі ведуть запеклу боротьбу за опіку над дітьми з моменту їхнього розлучення у 2016 році. Хоча Пітт домігся угоди про опіку 50 на 50 у 2021 році, пізніше вона була скасована, пише Marca.

Нещодавно їхній колишній охоронець Тоні Вебб заявив у судових документах, що Джолі заохочувала дітей уникати батька під час візитів. Їхня донька, Шайло Джолі-Пітт, подала юридичну заяву, щоб прибрати «Пітт» зі свого прізвища. Повідомляється, що Шайло найняла власного адвоката, коли їй виповнилося 18 років. Заяву подав лос-анджелеський адвокат Пітер К. Левін і підписала її Шайло Джолі. Інсайдери Пітта припускають, що на її рішення можуть впливати інші люди.

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«Розумні люди повинні зробити власні висновки щодо того, хто насправді стоїть за цим», — продовжило джерело.

22-річний Меддокс, який навчається в Південній Кореї, відмовився від «Пітта» у 2021 році. У афіші нового бродвейського мюзиклу «Аутсайдери» 15-річна Вів'єн вказана як «Вів'єн Джолі». Невідомо, чи її брат-близнюк Нокс досі використовує ім'я батька. 19-річна Захара представилася як «Захара Марлі Джолі» в коледжі Спелман у листопаді минулого року. 20-річний Пакс висловив своє презирство до Пітта в пості в Instagram 2020 року, назвавши його «мудаком світового класу» і звинувативши в тому, що він жахливий батько.

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Джолі подала на розлучення у 2016 році після інциденту під час польоту з Ніцци до США, де, за її словами, Пітт схопив її за голову, душив одну дитину і вдарив іншу.

Раніше повідомлялося, що стала відомою причина, чому Аффлек і Лопес розсталися колись і можуть знову розлучитися.

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Фото Getty Images

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