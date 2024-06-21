Уряд спростив процедуру доставки та виплати пенсій: що відомо

Кабінет міністрів продовжує змінювати правила виплати пенсій українцям. Зокрема, сьогодні, 21 червня, внесено зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України через «Укрпошту».

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Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Змінами передбачено, що за наявності технічних можливостей виплата і доставка може проводитися за відомостями, сформованими на підставі електронних виплатних списків, без документів до них у паперовій формі.

Постановою встановлено вимоги до електронних форм/наборів даних виплатних та звітних документів.

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Зазначимо, що за даними ПФУ, у травні в Україні було 10,210 млн пенсіонерів. Через поточні рахунки в банках пенсії одержують 8,153 млн осіб. Найчастіше українці отримують виплати в «ПриватБанку» — 4,760 млн осіб та «Ощадбанку» — 2,538 млн осіб.

Інші 2,057 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту». Тобто, сьогоднішнє оновлення правил торкнеться саме цієї групи пенсіонерів.

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Разом з тим, внутрішньо переміщеним особам, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, потрібно пам'ятати про проходження ідентифікації майже на постіній основі, а саме — кожні 6 місяців. Це потрібно для того, щоб переконатися, що пенсійні виплати отримує саме та людина, якій вони призначені.

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