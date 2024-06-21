Підживлення розсади перцю, про яке мало хто знає! Зробіть так, і зберете вдвічі більший урожай (відео)

Щоб отримати гарний врожай овочів, потрібно не тільки регулярно поливати рослини, а й час від часу вносити добрива під кущі.

Автор Youtube-каналу «Корисне TV» впевнений, що вчасна підкормка солодкого перцю не тільки збільшить врожай, а також вплине на смакові якості плодів.

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Добриво, яке пропонує аграрій, пришвидшить дозрівання перцю, стебло швидко почне рости догори, формувати зелену масу й новий врожай.

Йдеться про гумат калію. В ньому є гумінові та фульвові кислоти, бурштинова кислота, яка дозволить рослині нарощувати кореневу систему. А велика коренева система зможе забезпечити живленням більш великий врожай.

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Крім того, гумат калію посприяє покращенню смакових якостей овоча. Перці стануть товстішими та смачнішими.

Для приготування розчину потрібно 35 мл гумату калія на 10 літрів води. Але гумат калія допоможе тільки зміцненню кореневої системи та росту плодів.

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А для нарощування зеленої маси потрібно живе добриво. Готується воно з коров'ячого посліду. У велике відро покласти третину коров'ячого посліду, а дві третини залити чистою водою. Закрити кришкою та залишити на 7 днів настоюватись.

Після цього настій перемішати. У 10 літрів води з гуматом калію вилити 1 літр настою й можна поливати. Тепер у добриві є ще й азот.

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Під кожний кущ перцю влити літр підживлення. Таке підживлення допоможе рослині нарощувати більше зав'язі й давати кращий врожай.

Замість коров'ячого посліду можна використовувати бур'яни. Тільки настій готується так: відро на дві третини заповнити бур'янами, а на третину водою. Настоювати 7 днів. Потім літр настою розчинити у 10 літрах води. Під кожну рослину вилити літр добрива. Результат буде помітний вже дуже скоро.

До речі, таким добривом можна у червні підживити огірки, що позитивно вплине на збільшення їхнього врожаю.

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