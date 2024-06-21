Забудьте про відра і лійки: як самостійно налагодити крапельний полив на дачі чи городі

Кожен дачник чи городник знає, що умовою великих врожаїв влітку є регулярний полив та правильне підживлення рослин.

І якщо з підживленням все більш-менш зрозуміло — можна подивитись, приміром, ролики аграрія Валерія з-під Києва і приготувати суміш з потрібних компонентів, то до поливу відношення більш «зверхнє» — бери собі шланг чи лійку, і включай воду.

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Але автори Youtube-каналу Корисне TV впевнені в іншому: правильний полив, на їх думку, має бути тільки крапельним.

Адже при поливі з шлангу чи лійки земля навколо рослини швидко «закорковується», пересихає і тріскається, після чого майже не пропускає нормально вологу та повітря. З крапельним поливом таких недоліків немає. Крім того, вода для поливу використовується економно, і саме в той час, коли це потрібно. До того ж налагодити крапельний полив можна без зусиль самотужки.

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Вам треба лишень обладнати свій шланг простими пристроями-емітерами, які мають отвори з двох боків. Його емітери пропускають 2 літри води за годину і не важливо, як подається вода — з бочки чи з водопроводу.

Кінець шланга треба обладнати заглушкою, а той, що під'єднано до води — краном, аби у дощову погоду його можна було перекривати. Також він стане у нагоді, якщо ви вирощуєте різні овочі — скажімо, огірки, томати і перці, які потребують різної кількості вологи.

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Що ж до магістральної труби, до якої під'єднуються шланги, то вона має бути більшого діамеру — не менш як 25 мм.

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А ще зверніть увагу, що рослини ні в якому разі не можна поливати теплою водою.

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