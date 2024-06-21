Ворог вночі атакував Україну: військові розповіли про збиті ракети

В ніч на п'ятницю, 21 червня, росія намагалася атакувати критичну інфраструктуру нашої країни.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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«Всі чотири ракети було знищено. По Кіровоградській та Херсонській областях ворог здійснив пуски з першої ночі. Намагався традиційно вразити наші критичні об'єкти, однак нічого не вдалося», — сказав він.

Речник наголосив, що цієї ночі ворог не застосував дрони-камікадзе. Проте захисники готуються до різних сценаріїв, які може використати ворог.

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«Ресурси навіть у такої великої країни не є безлімітними. Крім того, на третій рік війни росіяни вже розуміють, що не так просто в деяких випадках атакувати об'єкти, оскільки ми також вживаємо заходів для убезпечення наших інфраструктурних об'єктів від нападів противника», — наголосив Євлаш.

Також речник Повітряних сил зазначив, що окупанти намагаються «промацувати» українську ППО. Тому ворог використовує різні методи — як комбіновані атаки, так і інші.

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«Як от цієї ночі ми бачили лише керовані ракети. Інколи ворог робить паузи, взагалі не атакує. Тому це така собі гра на виснаження. Вони намагаються знайти слабкі шпарини в той час, як ми намагається маневрувати наявними силами і засобами аби відбивати ці атаки», — додав він.

Зазначимо що в ніч на 20 червня російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 27 «Шахедів» та дев'ять ракет різних типів. Протиповітряна оборона працювала у 10 областях, знищивши всі дрони та п'ять ракет.

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Також нагадаємо і про удари, що їх Сили оборони завдають по військових об'єктах на території рф, зокрема цієї ночі безпілотники ГУР «завітали» на військовий аеродром у російському Єйську, там палала пожежа.



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