У зв'язку з атакою росіян «Укренерго» змінило графіки відключення електрики 22 червня

У суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень електроенергії почнуть діяти не з 16.00 до 24.00, як це повідомлялось раніше, а з 14.00.

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«Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00», — повідомили в Укренерго.



Причина — наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти.

За даними «Укренерго», сьогодні вночі удар було завдано по енергетичній інфраструктурі. Це вже восьмий масований удар. Пошкоджене обладнання на об’єктах у Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Нагадаємо, ворог вночі атакував Україну 16 ракетами різних типів та 13 ударними дронами. В результаті протиповітряного бою було збито 25 повітряних цілей.

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