Вiдключення свiтла: як правильно зберігати продукти, щоб не отруїтись

В Україні тривають відключення світла. Така ситуація, за словами енергетиків, збережеться протягом всього літа.

Наприклад, завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00. А з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, повідомили в «Укренерго».

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Найтяжчим періодом стане спекотний липень. Через спеку та постійні відключення продукти в холодильнику можуть швидше псуватись і згодом викликати харчове отруєння.

Щоб зберегти здоров'я, у Держпродспоживслужбі дали кілька порад щодо зберігання їжі в умовах відсутності світла.

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Фахівці наголошують на низці правил, яких потрібно дотримуватись:

- не готувати страви із запасом та не залишати приготовлену їжу при кімнатній температурі більш ніж на 2 години;

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- при відключенні світла тримати дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Це гарантує, що продукти в морозилці залишатимуться безпечними до 48 годин, а в холодильнику — до 4 годин;

- якщо світла немає 4 години й довше, то продукти рекомендується згрупувати разом в морозильній камері;

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- якщо безпечність їжі викликає сумніви, краще її викинути. Риби, яєць, молочних продуктів і нарізаних фруктів краще позбавлятися у першу чергу, адже вони швидко псуються;

- їжу слід зберігати в закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами;

- не розморожувати продукти за кімнатної температури;

- ретельно просмажувати чи проварювати продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти;

- використовувати чисту або очищену воду — бажано бутильовану питну воду промислового виробництва або воду із перевірених джерел, попередньо піддавши її додатковому кип’ятінню.

Крім того, важливо дотримуватись також гігієнічних вимог:

- мити руки після відвідування туалету, а також перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;

- у разі відсутності води під час вимкнення світла, можна скористатись спиртовмісними санітайзерами для рук або вологими серветками для рук;

- ретельно мити та дезінфікувати всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуються для приготування їжі.

Також потрібно ретельно мити овочі й фрукти, особливо якщо їх вживати сирими.

У Держпродспоживслужбі нагадують про необхідність захищайте кухню та продукти від комах, гризунів та інших тварин. Раніше ми розповідали про кілька ефективних методів боротьби з комахами. А також про те, як позбавитись мурах на городі та дачі.

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