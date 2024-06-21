Вiдключення свiтла: як правильно зберігати продукти, щоб не отруїтись
В Україні тривають відключення світла. Така ситуація, за словами енергетиків, збережеться протягом всього літа.
Наприклад, завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00. А з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим, повідомили в «Укренерго».
Найтяжчим періодом стане спекотний липень. Через спеку та постійні відключення продукти в холодильнику можуть швидше псуватись і згодом викликати харчове отруєння.
Щоб зберегти здоров'я, у Держпродспоживслужбі дали кілька порад щодо зберігання їжі в умовах відсутності світла.
Фахівці наголошують на низці правил, яких потрібно дотримуватись:
- не готувати страви із запасом та не залишати приготовлену їжу при кімнатній температурі більш ніж на 2 години;
- при відключенні світла тримати дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Це гарантує, що продукти в морозилці залишатимуться безпечними до 48 годин, а в холодильнику — до 4 годин;
- якщо світла немає 4 години й довше, то продукти рекомендується згрупувати разом в морозильній камері;
- якщо безпечність їжі викликає сумніви, краще її викинути. Риби, яєць, молочних продуктів і нарізаних фруктів краще позбавлятися у першу чергу, адже вони швидко псуються;
- їжу слід зберігати в закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами;
- не розморожувати продукти за кімнатної температури;
- ретельно просмажувати чи проварювати продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти;
- використовувати чисту або очищену воду — бажано бутильовану питну воду промислового виробництва або воду із перевірених джерел, попередньо піддавши її додатковому кип’ятінню.
Крім того, важливо дотримуватись також гігієнічних вимог:
- мити руки після відвідування туалету, а також перед тим, як брати продукти чи готувати їжу;
- у разі відсутності води під час вимкнення світла, можна скористатись спиртовмісними санітайзерами для рук або вологими серветками для рук;
- ретельно мити та дезінфікувати всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуються для приготування їжі.
Також потрібно ретельно мити овочі й фрукти, особливо якщо їх вживати сирими.
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