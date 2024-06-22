Джастін Бібер ризикує збанкрутіти напередодні народження первістка

Співак Джастін Бібер, чия воскова фігура нещодавно з'явилася в Музеї мадам Тюссо, може збанкрутіти, оскільки витрачає набагато більше, ніж заробляє. Інсайдер повідомив, що він вже не може дозволити собі деякі принади слави і покладається на свою дружину, яка його фінансує, пише Marca.

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Вважається, що статки канадської попзірки становлять 285 мільйонів доларів, але, за словами джерел, близьких до нього та його дружини Гейлі, він змушений переглянути свій бюджет лише через два роки після останнього туру.

«Хоча вони завжди літають приватними літаками, цього разу Джастін просто не міг собі цього дозволити, — повідомило джерело. — Він витрачає більше грошей, ніж заробляє, і зараз йому доводиться скорочувати витрати на певні предмети розкоші. Нещодавно йому порадили не купувати Гейлі каблучку з діамантом вартістю 700 тисяч доларів, тому він звернувся за кредитом. Але в кредиті йому відмовили, та він все одно його взяв. Якщо Джастін найближчим часом не зробить деяких змін, він може втратити все. Він збанкрутує».

Нещодавно Бібер продав права на свій музичний каталог, включаючи такі хіти, як Baby, Love Yourself і Intentions, за мега-суму $ 200 млн у 2023 році. Але зараз через фінансові труднощі, можливо, йому доведеться повернутися в студію звукозапису.

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Бібери, які одружилися у 2019 році, були в захваті, коли 9 травня 2024 року взнали чудову новину про те, що у віці 27 і 30 років чекають на первістка. Гейлі Бібер не може стриматися, щоб не показувати животик.

А днями вона на сторінці бренду Rhode в Instagram зробила ще один натяк на свій цікавий стан під час шопінгу. Хейлі була одягнена в обтислу чорну сукню, яка демонструє її живіт, і довге коричневе пальто.

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Раніше повідомлялося, що Джастіна Тімберлейка заарештували за водіння в нетверезому стані.

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