«Хотів би завести собі маленьке плем’я»: Джастін Бібер та Гейлі стануть батьками

Співак Джастін Бібер та його дружина Хейлі Бібер, яка розповідала про «жахливий перший рік» у шлюбі, чекають на дитину. Засновник компанії Rhode Skin і володар «Ґреммі» повідомили про це в інстаграмі. Подружжя опублікувало відео, на якому Гейлі в мереживній сукні демонструє свій животик, а Джастін поцілував її, коли вони позували на трав'янистому схилі пагорба.

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Вагітність Гейлі настала майже через шість років після того, як пара взяла шлюб у вересні 2018 року лише через два місяці після заручин, пише nbcboston.com.

У жовтні 2019 року виконавець пісні «Love Yourself» натякнув на своє бажання колись мати власних дітей, опублікувавши відео, на якому батько грається зі своєю дитиною, і написав в інстаграмі: «Це те, на що я з нетерпінням чекаю».

Пізніше, в лютому 2020 року, Джастін сказав в інтерв'ю Зейну Лоу, що вони з Гейлі народять свого часу, пояснивши, що хоче «трохи насолодитися шлюбом, поїхати в тур, насолоджуватися подорожами тільки вдвох, побудувати стосунки», перш ніж робити наступні кроки.

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Коли Еллен Дедженерес жартома запитала про «затримку» з планами на дитину під час виступу Джастіна на її токшоу в грудні, він відповів: «Я думаю, що проблема — насправді немає ніякої проблеми — я думаю, що у Гейлі все ще є речі, яких вона хоче досягти як жінка, і я думаю, що вона просто ще не готова, і це нормально».

Щодо кількості дітей, то Джастін додав: «Я б хотів завести собі маленьке плем'я…»

Ще у жовтні 2019 року Бібер сказав, що хоче мати дітей

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Зі свого боку Гейлі завжди хотіла стати мамою. В одному з епізодів подкасту «In Good Faith with Chelsea & Judah Smith», що вийшов у листопаді 2021 року, модель розповіла, що вони з Джастіном почали говорити про дітей на ранньому етапі їхніх стосунків.

«У нас були розмови в ліжку, та він сказав мені, що його найбільша мета в житті — мати здорову сім'ю. В голові промайнуло: „Я не думаю, що це дурниці, тому що він не зобов'язаний так говорити“, — згадує вона. — Ми завжди багато говорили про наші цілі, про те, де хочемо опинитися в певному віці. Ми завжди хотіли одружитися молодими, створити молоду сім'ю та народити дітей молодими».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Гейлі Бібер стала обличчям нової колекції відомого бренду й фанати закидали її подяками за фото в купальнику.

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