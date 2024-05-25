Джастін Бібер опублікував пікантні знімки чималого животика дружини Гейлі

Гейлі Бібер не соромиться хизуватися своїм животиком відтоді, як оголосила про вагітність. 27-річна майбутня мама дотримується звичного шикарного стилю, замість того, щоб зануритися в зовсім інший гардероб для вагітних. На нових фотографіях, які Джастін Бібер опублікував у Instagram, пара вкотре обрала скоординований образ, одягаючи об'ємні піджаки, мішкуваті штани й мокасини, пише Geo News.

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Ще один аспект, який лишився незмінним, — це животик Гейлі, виставлений на загальний огляд. Вона традиційно залишає піджаки чи сорочки розстебнутими.

Джастін і Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Кілька днів тому Гейлі була сфотографована у топі з метеликами та джинсах, а також у мішкуватій футболці, піднятій навколо тулуба, коли вона прямувала на прогулянку з Джастіном.

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Як повідомляє US Weekly, модель Victoria Secret також звертається за порадами до своїх зіркових подруг-матусь, таких як Кайлі Дженнер та подружжя Кардашьян.

Гейлі та Джастін очікують на батьківство після п'яти років шлюбу, і пара вже навіть вибрала ім'я для дитини, пише People.

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«Вони будуть чудовими батьками, і Джастін буде дуже активним, — цитує видання своє джерело. — У них є ім'я, яке вони вважають ідеальним. Вони також починають прикрашати дитячу кімнату. Вони не можуть дочекатися зустрічі з дитиною».

Їхнє хвилювання було очевидним з оголошення про вагітність, коли зіркова пара поновила свої обітниці на інтимній церемонії 9 травня.

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Раніше «Факти» повідомляли, що американська акторка та співачка 36-річна Гіларі Дафф вчетверте стала мамою. А легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісний знімок із дітьми на розкішному весіллі.

В заголовку фото Getty Images

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