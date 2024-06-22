ТЦК у смартфоні: у додатку «Резерв+» можна буде самостійно виправити дані та пройти курс навчання

В Україні, де триває загальна мобілізація, у застосунку «Резерв+» з’являться нові функції. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, пише nv.ua.

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«Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. Коли громадянин бачить, що дані не знайдено (це такий статус у застосунку Резерв+), це часто означає, що в інформації про нього в реєстрі, яку вносить працівник ТЦК та СП, наприклад, неправильний податковий номер чи прізвище, ім'я, по батькові. Це людський фактор, коли оператор ТЦК та СП може помилитися, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в Резерв+, ми можемо ці помилки швидко виправляти без фізичного візиту до ТЦК та СП — завдяки взаємодії різних реєстрів», — розповіла вона.

За словами Черногоренко, надалі в міністерстві планують додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною.

«Крім цього, згодом в Резерв+ плануємо зробити навчання для військовозобов'язаних. Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону», — розповіла заступниця міністра.

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Також вона розповіла про впровадження електронного направлення на ВЛК.

«Ми хочемо, щоб ТЦК та СП і військово-лікарська комісія були для військовозобов'язаних максимально зручними, а більшість процесів були цифровими. Однією з наступних функцій Резерв+ буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії. Людина, яка завантажила собі Резерв+, може за своїм бажанням у застосунку згенерувати це електронне направлення. Воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту [до ТЦК]», — розповіла Черногоренко.

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За її словами, ТЦК наразі не може самостійно направити людині направлення на ВЛК в Резерв+.

«Такої функції зараз не передбачено. Це виключно за ініціативою людини», — сказала вона.

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Заступниця міністра оборони також відповіла на запитання, щодо електронних повісток.

«Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку Резерв+ немає такого функціоналу. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється», — сказала вона.

Як писали «ФАКТИ», військова підготовка тепер є обов'язковою для двох категорій українців.

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