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Україна

Військова підготовка тепер є обов'язковою для двох категорій українців, — рішення Кабміну

17:22 22 червня 2024
Кабінет Міністрів України

В Україні, де триває загальна мобілізація, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про впровадження базової військової підготовки для студентів та поліцейських. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з новим порядком, базову військову підготовку проходитимуть:

• Громадяни України чоловічої статі, які навчаються за денною чи дуальною формою здобуття освіти (для жінок — добровільно).
• Курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних закладів вищих навчальних закладів.
• Курсанти вишів зі специфічними умовами навчання, які готують поліцейських.
• Поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у навчальних закладах із специфічними умовами навчання.

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Організацією та супроводом військової підготовки займатимуться Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), а також Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, Кабмін змінив термін дії електронного військового квитка.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні запрацювали «гарячі» лінії, на які можна поскаржитись на незаконні дії представників ТЦК.

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