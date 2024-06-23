Новий обстріл Харкова: знову є загиблі
Російські агресори продовжують завдавати ударів по Харкову керованими авіабомбами. У православне свято близько 15:00 стався приліт у приватному секторі міста.
Частина мегаполісу було знеструмлено, через що зупинилася підземка, також у частині домівок зникла вода.
Попередньо відомо про щонайменше одного загиблого і чотирьох поранених мирних мешканців, поінформував мер міста Ігор Терехов.
В соцмережах показали фото після «прильоту».
Нагадаємо, що під час учорашнього влучання російського плануючого снаряда в багатоповерховий житловий будинок там постраждали 52 мешканці, з них троє дітей. Вони отримали осколкові ураження та баротравми.43
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