Новий обстріл Харкова: знову є загиблі

Російські агресори продовжують завдавати ударів по Харкову керованими авіабомбами. У православне свято близько 15:00 стався приліт у приватному секторі міста.

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Частина мегаполісу було знеструмлено, через що зупинилася підземка, також у частині домівок зникла вода.

Попередньо відомо про щонайменше одного загиблого і чотирьох поранених мирних мешканців, поінформував мер міста Ігор Терехов.

В соцмережах показали фото після «прильоту».

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Нагадаємо, що під час учорашнього влучання російського плануючого снаряда в багатоповерховий житловий будинок там постраждали 52 мешканці, з них троє дітей. Вони отримали осколкові ураження та баротравми.

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