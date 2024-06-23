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Новий обстріл Харкова: знову є загиблі

15:43 23 червня 2024
Фото з місця попереднього влучання керованої авіабомби

Російські агресори продовжують завдавати ударів по Харкову керованими авіабомбами. У православне свято близько 15:00 стався приліт у приватному секторі міста.

Частина мегаполісу було знеструмлено, через що зупинилася підземка, також у частині домівок зникла вода.

Попередньо відомо про щонайменше одного загиблого і чотирьох поранених мирних мешканців, поінформував мер міста Ігор Терехов.

В соцмережах показали фото після «прильоту».

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Нагадаємо, що під час учорашнього влучання російського плануючого снаряда в багатоповерховий житловий будинок там постраждали 52 мешканці, з них троє дітей. Вони отримали осколкові ураження та баротравми.

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