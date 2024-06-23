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Суспільство та люди

Світла буде менше: що відомо про графік відключення електроенергії 24 червня

17:58 23 червня 2024
Джерело світла

У понеділок, 24 червня, відключення світла для побутових споживачів відбуватимуться протягом всього дня і діятимуть в усіх регіонах.

Про це йдеться у повідомленні оператора енергомереж компанії «Укренерго».

«Завтра, 24 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00», — сказано в повідомленні.

Традиційно у період з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Це пов'язано з ростом споживання на початку робочого тижня та складною ситуацією в енергосистемі після масованих атак росіян, які тривають і досі.

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Також треба враховувати можливість застосування й аварійних відключень споживачів у населених пунктах, де тривають відновлювальні роботи на енергомережах.

Нагадаємо, що такі роботи іноді супроводжуються прицільними ударами ворога, що призводить до загибелі енергетиків.

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