Відключення світла почнуться набагато раніше: енергетики змінили графіки

Відключення світла в Україні в неділю, 23 червня почнуться не ввечері, як було анонсовано, а набагато раніше. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

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Як зазначається, за вказівкою «Укренерго» графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.

Раніше «Укренерго» повідомляло, що стабілізаційні відключення світла в Україні сьогодні будуть лише ввечері — з 19:00 до 23:00. Енергетики пояснювали, що обмежень буде менше через зниження споживання у вихідний день.

Пізніше в компанії повідомили, що відключати світло будуть раніше через складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

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«Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується», — додають енергетики.

Зазначимо, що ситуація зі світлом в Україні складна через постійні атаки ворога. Окупанти продовжують обстріли українських енергетичних об'єктів. Так, вчора, 22 червня, росіяни атакували об'єкти у двох регіонах.

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У Львівській області була пожежа, а у Запорізькій області двоє енергетиків постраждали через атаку. Сьогодні стало відомо, що один з поранених енергетиків помер у лікарні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно зберігати продукти під час відключення світла.

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