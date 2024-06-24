«Боротьба в сім’ї»: Наталя Могилевська зізналась, чим займається під час виключення світла
Популярна співачка Наталя Могилевська, яка на початку великої війни вдочерила двох дівчаток, показала, чим вона займається під час виключення світла. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала світлини, на яких разом з собакою прогулюється на березі річці. Відомо, що співачка разом з сім’єю живе у власному будинку під Києвом.
«А чим ви займаєтесь, коли вимикають світло? — запитала Могилевська та поділилася власним досвідом. — У нас боротьба в сім’ї за собаку. Тому що, коли немає світла — у старшої припиняються уроки, а ми з чоловіком не можемо проводити свої робочі зуми. Айка ще ніколи в житті не була такою популярною. П’ять — шість разів на день прогулянка — це, дійсно розкіш!»
Шанувальники Могилевської у коментарях відреагували на вигляд самої співачки, зауважив, що останнім часом, після змін у житті, вона випромінює щастя.
«Ви виглядаєте такою щасливою, — зауважили у коментарях. — Коли дивлюсь на вас, розумію — щастя є, навіть якщо чекати його так довго».
«Наташа, ви розцвіли з поповненням у сімʼї, випромінюєте щастя і радість», — відповіли співачці.
«Щаслива собака — щаслива родина!» — вважають підписники.
Раніше Наталя Могилевська розповідала, як виховує своїх дівчаток.95
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