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«Боротьба в сім’ї»: Наталя Могилевська зізналась, чим займається під час виключення світла

15:22 24 червня 2024
Наталя Могилевська

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка на початку великої війни вдочерила двох дівчаток, показала, чим вона займається під час виключення світла. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала світлини, на яких разом з собакою прогулюється на березі річці. Відомо, що співачка разом з сім’єю живе у власному будинку під Києвом.

«А чим ви займаєтесь, коли вимикають світло? — запитала Могилевська та поділилася власним досвідом. — У нас боротьба в сім’ї за собаку. Тому що, коли немає світла — у старшої припиняються уроки, а ми з чоловіком не можемо проводити свої робочі зуми. Айка ще ніколи в житті не була такою популярною. П’ять — шість разів на день прогулянка — це, дійсно розкіш!»

Шанувальники Могилевської у коментарях відреагували на вигляд самої співачки, зауважив, що останнім часом, після змін у житті, вона випромінює щастя.

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«Ви виглядаєте такою щасливою, — зауважили у коментарях. — Коли дивлюсь на вас, розумію — щастя є, навіть якщо чекати його так довго».

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«Наташа, ви розцвіли з поповненням у сімʼї, випромінюєте щастя і радість», — відповіли співачці.

«Щаслива собака — щаслива родина!» — вважають підписники.

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Раніше Наталя Могилевська розповідала, як виховує своїх дівчаток.

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