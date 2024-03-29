Наталя Могилевська розповіла, як виховує своїх доньок

Співачка Наталя Могилевська, яка два роки тому вдочерила двох дівчаток, розповіла про методи виховання доньок. Артистка поділилася, що сама багато навчається та читає літературу про спілкування з дітьми. На її думку, саме спілкування допомагає вирішувати непорозуміння. Наталя запевнила, що крики чи фізичний вплив — це точно не її методи.

ВІДЕО ДНЯ

«Я не б’ю і не кричу. Ці речі травмують і травмували мене. І взагалі травмують людей. Я сьогодні читаю книжки, як треба виховувати. І я розумію, що нормальна спокійна бесіда, очі, які тебе зрозуміли, це набагато швидший спосіб, як навчити дитину. Дати по сраці, це довгий шлях. Через травми, через образи і решта. Тобто це дитяча поведінка у батьків. Доросла поведінка, вона інша: давай сядемо, поговоримо, що тобі не зрозуміло. Я для тебе повністю безпечна. Давай так домовимось, я все одно буду тебе любити, що б ти не зробила. Чим я можу тобі як батько, як мати допомогти», — розповіла Могилевська в інтерв’ю Ukraine World News.

Нагадаємо, у новорічну ніч співачка розкрила таємницю — на початку 2022 року вона стала мамою для двох сестер — десяти та двох років. Своїх дівчат Наталя не показує. Не афішує і чоловіка, з яким познайомилась під час повномасштабного вторгнення.

РЕКЛАМА

Також «ФАКТИ» писали про те, що Тімур та Інна Мірошниченка розпочали підготовку до всиновлення ще однієї дитини.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

РЕКЛАМА

349

Читайте нас у Facebook