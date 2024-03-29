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Наталя Могилевська розповіла, як виховує своїх доньок

15:06 29 березня 2024
Наталя Могилевська

Співачка Наталя Могилевська, яка два роки тому вдочерила двох дівчаток, розповіла про методи виховання доньок. Артистка поділилася, що сама багато навчається та читає літературу про спілкування з дітьми. На її думку, саме спілкування допомагає вирішувати непорозуміння. Наталя запевнила, що крики чи фізичний вплив — це точно не її методи.

«Я не б’ю і не кричу. Ці речі травмують і травмували мене. І взагалі травмують людей. Я сьогодні читаю книжки, як треба виховувати. І я розумію, що нормальна спокійна бесіда, очі, які тебе зрозуміли, це набагато швидший спосіб, як навчити дитину. Дати по сраці, це довгий шлях. Через травми, через образи і решта. Тобто це дитяча поведінка у батьків. Доросла поведінка, вона інша: давай сядемо, поговоримо, що тобі не зрозуміло. Я для тебе повністю безпечна. Давай так домовимось, я все одно буду тебе любити, що б ти не зробила. Чим я можу тобі як батько, як мати допомогти», — розповіла Могилевська в інтерв’ю Ukraine World News.

Нагадаємо, у новорічну ніч співачка розкрила таємницю — на початку 2022 року вона стала мамою для двох сестер — десяти та двох років. Своїх дівчат Наталя не показує. Не афішує і чоловіка, з яким познайомилась під час повномасштабного вторгнення.

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Також «ФАКТИ» писали про те, що Тімур та Інна Мірошниченка розпочали підготовку до всиновлення ще однієї дитини.
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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