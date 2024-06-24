«Відносини можуть бути болючими»: KAZKA та український репер заявили про «не ту Любов»

Олександра Заріцька, яка нещодавно скасувала весілля, продовжує творчі експерименти із зірковими тіктокерами та ділиться лайфхаками, як органічно зростати на найпопулярнішій платформі у світі. Репер і тіктокер Tricky Nicky та гурт KAZKA створили спільний трек «не та Любов».

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Фронтвумен KAZKA Саша Заріцька та Tricky Nicky познайомились на фестивалі 2 роки тому й відтоді планували колаборацію. Після довгих обговорень вони вирішили записати відверту пісню про нерозділені почуття та власні пережиті емоції.

«Ми знаємо, наскільки відносини можуть бути болючими, тому віримо, що „не та Любов“ знайде відгук у серцях людей, які пережили подібний досвід. У пісні співаємо, як важливо бути чесним із собою та іншими», — каже Tricky Nicky.

Саша Заріцька зізнається, завдяки TikTok познайомилась із творчістю Tricky Nicky та багатьох інших крутих молодих виконавців.

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«Обожнюю ТікТок, бо в ньому завжди відбувається двіж. Там я знаходжу натхнення, слухаю купу нової музики, знайомлюсь із цікавими творчими людьми тощо. І зараз це єдина платформа, де можна збирати мільйони переглядів без рекламних бюджетів», — ділиться Саша Заріцька.

Нагадаємо, що солістка KAZKA стала обличчям дебютної plus-size колекції.

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