Олександра Заріцька з гурту KAZKA скасувала весілля: в чому причина

Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка заручена з музикантом Павлом Тараненком, повідомила про скасування запланованого на червень цього року весілля. Співачка каже, що не може влаштовувати пишне свято, про яке вона мріяла, під час війни.

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«Весілля буде. Не хвилюйтеся. Є більш важливі зараз справи. Я наразі більше намагаюсь допомагати армії і виступати для військових. Це моя основна ціль, на яку я витрачаю найбільше коштів», — пояснила Олександра в коментарі «Люкс ФМ».

Вона каже, що хотіла б влаштувати гарну церемонію, запросити багато гостей, з якими б гуляли два дні. Але зараз, Олександра не може уявити цю радість та тлі трагічних подій в країні та в її рідному Харкові, який потерпає від жорстоких ракетних обстрілів.

«Для мене весілля — як для такої от дивної, дуже яскравої людини — це два дні, 350 людей, масштаб не в грошах, а в душі. Коли твоя душа спокійна, і ти просто насолоджуєшся максимально тим, що ці два дні тільки для вас, і це свято кохання. А зараз я розумію, що в мене немає жодного дня, коли я не плачу», — розповіла Заріцька.

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А просто оформити шлюб, для неї не принципово. Тому весілля вирішили святкувати після перемоги, яка обов’язково буде. Впевнена співачка.

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Зараз вони з Павлом живуть разом в приватному будинку Олександри під Києвом. Зустрічатися вони почали у 2021 році. Невдовзі Павло освідчився коханій. Заріцька розповідала раніше, що мріяла зіграти весілля на березі моря.

А от зірка «Одного разу під Полтавою» Ірина Сопонару вирішила не відкладати життя на потім — вона зіграла весілля в Києві.

Також дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова влаштувала весілля-сюрприз для коханого на четверту річницю шлюбу.

Фото: instagram.com/kazka.band

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