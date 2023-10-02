Розмір має значення: солістка KAZKA стала обличчям дебютної plus-size колекції

Український масмаркет-бренд CHER'17 представив дебютну plus-size колекцію, натхненницею та співавторкою якої стала Олександра Заріцька, фронтвумен гурту KAZKA, яка нещодавно розповіла подробиці майбутнього весілля. І паралельно презентував бодіпозитивне відео «Для розкішних» за участю Саші та інших дівчат. Вони відверто й водночас з гумором говорять про упередження щодо пишних форм. І, звісно, демонструють свої «зовсім не зайві звабливі кіло» в образах.

Як зазначають творці відео, вони прагнули зачепити розкішних дівчат за живе та справді надихнути їх насолоджуватись і пишатися своїми формами. Текст і сюжет ролика натхненні бесідами з Сашею Заріцькою про її стосунки з тілом, повні протиріч та мінливостей.

Щодо самої колекції, то ідея розширити розмірну сітку CHER'17 назрівала вже давно, ба більше, був запит від клієнтів. Але саме знайомство з Сашею Заріцькою надихнуло співзасновницю бренду — відому блогерку-мільйонницю Тетяну Парфільєву взятися за справу й нарешті втілити задум у життя.

«Ми познайомилися з Сашею на дні народження спільної подруги. Мені дуже сподобався її лук, і я запитала, де вона купує собі одяг. У відповідь почула, що це найбільший біль дівчат розміру plus-size, — і нас вже було не зупинити… Врешті-решт, ми наважилися зробити повноцінну колекцію в розмірах від L до 3XL, врахувавши всі тонкощі та особливості посадки цих речей», —заявила Тетяна Парфільєва.

Загалом у колекції 14 моделей: светри, сорочки в чоловічому стилі, боді, сатинові спідниці, романтичні сукні, пальта, спортивні костюми та білизна. Всі вони легко комбінуються між собою та дозволяють експериментувати, залежно від події та настрою. Саша Заріцька відмінно впоралась не лише з роллю музи, а й взяла безпосередню участь у розробці моделей, керуючись власним досвідом і гардеробними челенджами дівчини plus-size:

«Я про це мріяла роками! У колекції поєднані класні силуети, що вигідно підкреслюють форми, улюблені тренди, яскраві елементи та весь мій досвід, адже я точно знаю, як важко дівчатам із нестандартними розмірами вибирати одяг. Так важливо почуватися гарною й памʼятати, що кожна з нас — одна на мільярд!», — розповідає Саша Заріцька.

Раніще «ФАКТИ» розповідали, як гурт KAZKA запалив своїми виступами Японію.

Авторка фото Альона Тімченко

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