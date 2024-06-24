“В добру путь”: популярний актор та військовий одружився

Популярний актор та воїн ЗСУ Юрій Феліпенко одружився. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши світлину, на якій стоїть поряд з коханою та обидва показують весільні обручки. Обраницею актора стала власниця ювелірного бренду Катерина Мотрич.

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«В добру путь, кохана!» — зробив підпис під фото Юрій.

Феліпенко став до лав ЗСУ у квітні 2024 року. На своїй сторінці у соціальній мережі він публікує світлини та відео з військового вишколу. Відомо, що актор на початку великої війни перебував у Києві та записався до лав ТрО Троєщини. Потім волонтерив та відновив роботу у рідному Театрі на Подолі й почав зніматися у серіалах.

— До повномасштабної війни я був російськомовним, хоча й вчився, й грав у театрі українською, — розказував Юрій Феліпенко в інтервʼю «ФАКТАМ». — На жаль, розуміння, що розмовляти українською архіважливо, прийшло до мене тільки після вторгнення. Тепер розумію моїх україномовних друзів, які казали, що коли чують кацапську, відчувають небезпеку.

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Юрій Феліпенко розповів про зміни в особистому житті.

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