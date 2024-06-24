Сонечко пригріває, літо надворі. Хтось вважає, що засмагати шкідливо, що засмагла шкіра позбавляє образ витонченості, а інші намагаються максимально «підсмажитись» на сонці, бо вважають що засмагла шкіра надає їм привабливості й сексуального вигляду. Косметичних і вітамінних засобів для засмаги дуже багато. Але найкращі — такі, що діють м’яко і напевно, дозволяють засмагнути швидше і красивіше — це продукти харчування та домашня косметика, ділиться травниця Наталія Земна.

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«Морква і морквяний сік — на першому місці, — пояснює Наталія Земна. — У моркві багато бета-каротину, який надає шкірі відтінок засмаги, а одночасно захищає її й надає пружність, щоб шкіра не постраждала від сонця.

Перед тим, як йти засмагати, треба випити склянку свіжого морквяного соку, додавши в нього трохи вершків — щоб вітамін засвоївся. Можна з’їсти свіжу моркву — натерту, додавши до неї вершки або олію.

Сокотерапія — це взагалі дієвий спосіб підготуватися до сонячних ван. Особливо корисні соки цитрусових: лимона, мандарина, апельсина, грейпфрута. Соки треба пити натщесерце, розводити водою 1:1, а лимонний навіть 1:2. До соку додайте меду — це корисно для печінки.

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До речі, пігментація часто з’являється не через неправильне використання захисних засобів під час засмаги, а через порушення функції печінки. Куркума — дивовижна спеція, що містить багато вітамінів і мікроелементів. Тому здатна захищати шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. А засмазі надати стійкості. До того ще куркума захищає організм від старіння.

В абрикосах є бета-каротин, залізо, фосфор, вітаміни групи B та інші речовини, які прискорюють процес засмаги й захищають шкіру від сонця. З’їдайте щодня близько 200 г абрикосів.

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Шпинат містить бета-каротин, багато вітаміну З і РР. Ці вітаміни захищають шкіру, адже стійкі до впливу ультрафіолету. Спаржа містить вітаміни А, РР і В. Це захист нашої шкіри від впливу ультрафіолету і профілактика розвитку раку шкіри".

Крім того, радить травниця, варто додати до свого меню кавуни. Вони зволожують шкіру і перешкоджають її пересиханню. Оливкова олія — всім відомий засіб для засмаги. Вживайте оливкову олію з салатами, а зовні використовуйте її в якості лосьйону після засмаги — шкіра отримає живлення і буде добре зволожена.

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«Не забувайте про воду, — нагадує травниця. — Пийте багато — 1,5−2 л чистої води на день — бо шкіра через вплив сонця дуже потребує вологи. Можна навіть приготувати власноруч засіб для гарної засмаги та захисту шкіри. Для цього нам потрібна базова олія для захисту шкіри: кокосова (SPF 2—8), олія зародків пшениці (SPF 10—20), олія персикових кісточок (SPF-6), олія виноградних кісточок (SPF 4), кунжутна олія (SPF 4), конопляна олія (SPF 6). До основи додамо кілька крапель ефірної олії — ромашки, троянди, герані, лаванди. На 100 г базової олії, або суміші базових олій додаємо 20 крапель ефірної олії, або суміші ефірних олій. Загалом 100 г бази й 20 крапель додатка.

Отриману олійну суміш добре збовтуємо, поміщуємо в темну скляну тару і витримуємо 7 днів в прохолодному місці. Засіб готовий. Зберігайте його в холодильнику. Наносьте на очищену зволожену шкіру як до, так і після засмаги — кілька крапель розітріть між долонями й втирайте в шкіру".

Раніше дієтолог назвав поширені помилки при схудненні.

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