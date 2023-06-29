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Здоров'я та медицина

З родимками будьте обережні: лікар пояснив, як корисно засмагати на сонці

21:32 3 липня 2023
Дівчина на березі в гамаку

Літо — це час відпочинку, зокрема, і на природі: на березі річки, озера, чи морському пляжі. Якщо погода сонячна, нам хочеться позасмагати на сонечку та змінити колір своєї шкіри з зимово блідого на смаглявий літній. Ми знаємо, що засмагаючи треба пити багато води, щоб охолодитися. Але чи корисно взагалі «смажитися» на сонці — пояснення дав сімейний лікар Михайло Цюрак.

«Під впливом ультрафіолету, який є частиною спектру сонячних променів, в нашій шкірі синтезується вітамін D — незамінна сполука для функціонування нашого організму. Також сонце стимулює утворення в шкірі меланіну — чорного пігменту, який і забезпечує засмаглий колір шкіри. Проте сонячні промені можуть створити і загрози для нашого здоров'я. Засмагання в години високого стояння сонця над горизонтом (10:00 — 16:00) збільшує ризик сонячного опіку.

Тривале щоденне засмагання пришвидшує старіння шкіри. Сонячні промені можуть сприяти переродженню нешкідливих родимок у меланому — злоякісну пухлину шкіри".

Лікар радить засмагати в наступний час доби: з 7-ї до 10-ї ранку та з 16-ї до заходу сонця.

«Перед засмаганням наносіть на шкіру сонцезахисний крем із захистом SPF30 чи більше. Мінімізуйте засмагання, якщо у вас багато родимок на шкірі, колір шкіри блідий та якщо ви — натуральний блондин/блондинка чи рудоволосі. Вищезгадані фактори збільшують ризик меланоми».

Нагадаємо, що вугрі також можуть загострюватися через надмірне перебування на сонці.

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