Ви морите себе голодом і пітнієте, але кілограми не йдуть: дієтолог назвав помилки при схудненні

Щоб схуднути, ми дотримуємося різних дієт, регулярно тренуємося і п'ємо багато води. Попри наші зусилля, іноді трапляється так, що вага все одно не зрушується з місця. Чому так відбувається? У польському виданні поцікавились у лікаря-дієтолога.

ВІДЕО ДНЯ

«Сама передумова схуднення проста. Ми споживаємо менше калорій, ніж нам потрібно. Ми зосереджуємося на здоровому, збалансованому харчуванні та додаємо регулярну фізичну активність. Ми дотримуємося правил тижнями, щоб знизити вагу. Однак буває так, що, попри наші зусилля і щирі наміри, ці показники зовсім не змінюються», — сказав фахівець і назвав пункти, на які слід звернути увагу, якщо ви хочете успішно скинути зайву вагу:

Почніть точно зважувати їжу на кухонних вагах. Слідкуйте за кожною закускою та напоєм, які ви вживаєте, оскільки навіть невеликі кількості можуть скласти значну кількість калорій. Приховані калорії можуть міститися в добавках, таких як олія для смаження або заправка для салатів.

Обмежте їжу поза домом, оскільки вона майже завжди містить більше калорій, ніж ви думаєте.

Багато з нас раніше не знали, скільки калорій містять, здавалося б, безневинні здорові перекуси. Адже навіть яблуко, яке має велику поживну цінність, також має свою калорійність. Якщо ви прискіпливо рахуєте калорії, зайві 100 або 200 можуть мати велике значення.

Підрахунок калорій не обов'язково повинен бути втомлюючим. Нам не обов'язково ходити з блокнотом, ручкою і калькулятором. У наш час ми можемо використовувати ряд доданків на телефоні, які дозволяють легко і швидко підбивати підсумки наших щоденних прийомів їжі. Вони дають нам змогу дізнатися, скільки калорій ми споживаємо і яких макроелементів не вистачає в нашому раціоні.

Раніше фахівці назвали найкращі способи позбутися жиру на ногах.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Читайте нас у Facebook