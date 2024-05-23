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«Мій найкращий вихід на сцену!»: Ілона Гвоздьова вразила зізнанням

13:31 23 травня 2024
Ілона Гвоздьова

Популярна танцівниця та хореограф, учасниця проєкту «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова виступила у Каннах. Ілона стала однією з запрошених зірок благодійного вечора української культури, який пройшов під час Каннського кінофестивалю. Саме на нього приїхала з Мальме, відразу після участі у «Євробаченні», і Jerry Heil.

Своїми враженнями від виступу Ілона поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі, вразив зізнанням.

«За останній час — це був мій найкращий вихід на сцену! — написала Гвоздьова. — Ніколи раніше я так не пишалась тим, що я українка! Враховуючи розмір сцени, було важко вкласти супертехніку, але мені здається, емоційно я виклалась на всі 200%, мені так хотілося передати всій європейській спільноті весь біль і смуток нашого народу, вкласти якомога більше глибоких сенсів, передати почуття і страждання наших людей. Та все ж в кінці йти з високо піднятою головою, незламною волею на зустріч надії, свободі і перемозі!»

Виступ Ілони Гвоздьової

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Ілона зізналась, що дуже переживала, щоб гідно представити Україну, і подякувала дизайнерам українського ательє, які створили спеціально для неї костюм у кольорах українського прапору.

Шанувальники танцівниці відразу відреагували на її допис, підкреслив, що Гвоздьова виглядала чудово.

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«Це було круто, сильно, потужно, — написали у коментарях. — Дійсно, ви гідно представили Україну, а наряд — це взагалі розрив».

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«ФАКТИ» писали, що раніше Ілона Гвоздьова спантеличила постом про зруйноване щастя.

Фото з instagram Ілони Гвоздьової

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