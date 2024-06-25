«Нас вислухали»: що сказав Сі Цзіньпін президенту Польщі про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном порушив питання, що стосуються війни, яку росія розв'язала в Україні, повідомляє pap.pl.

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«Я представив президенту наше бачення безпекової ситуації в Європі та у світі, але особливо в нашій частині Європи. Всі загрози, які ми — як Польща — сприймаємо, наш погляд на цю ситуацію, а також те, що мир дуже потрібен», — сказав глава Польщі.

Він також висловив сподівання, що Китай — як світова держава, а також як член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй — підтримає прагнення до мирного завершення війни, розпочатої росією в Україні.

«Але перш за все — закінчення, яке відповідає принципам міжнародного права», — підкреслив Дуда.

Журналісти поцікавилися у президента, чи бачить, на його думку, китайське керівництво перспективу закінчення війни.

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«Президент Сі Цзіньпін сьогодні кілька разів підкреслив, що Китай хоче миру, тому що це країна, яка хоче мирного розвитку, — відповів він. — Можу сказати, що я представив весь спектр нашого погляду на питання безпеки, пояснивши також наше ставлення на історичному тлі. Можу сказати, що нас вислухали».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що сказав Сі Цзіньпін путіну під час обговорення війни в Україні.

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