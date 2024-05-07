Китай утримається від продажу зброї росії: заява Макрона після зустрічі з Сі

Еммануель Макрон привітав «зобов’язання» Китаю «утриматися від продажу будь-якої зброї» та «будь-якої допомоги москві», під час заяви для преси в Парижі разом із президентом Сі Цзіньпіном. Раніше ЗМІ повідомляли, що чіткого бажання досягти миру в Україні зі сторони Китаю поки що не помітно.

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«Ми поважаємо старі зв’язки, які об’єднують Китай і росію, — заявив президент Франції. — І зважаючи на цю складну історію, ми вітаємо зобов’язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї, будь-якої допомоги москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях».

Говорячи про «агресивну війну, яку веде росія проти України», Еммануель Макрон заявив, що він прагне «підтримувати тісний діалог» з Китаєм і має намір скористатися прибуттям Сі Цзіньпіна до Парижу, щоб переконатися, що Пекін не буде підтримувати російські військові зусилля.

«Я дякую вам за цей момент координації перед візитом президента росії до Китаю, що дозволить нам мати спільний порядок денний і мати можливість визначити бажання рухатися до миру», — зауважив Макрон.

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Раніше повідомлялося, що під час переговорів з канцлером Німеччини Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай не бере участі в російській агресивній війні проти України. За словами Сі Цзіньпіна, Китай завжди по-своєму просував мирні переговори.

Фото Getty Images

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