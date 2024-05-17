«Справделиве обговорення всіх варіантів»: що сказав Сі Цзіньпін путіну під час обговорення війни в Україні

У Пекіні 16 травня голова КНР Сі Цзіньпін провів зустріч у путіним, який готує ядерний удар по Україні з території білорусі. Під час перемовин вони обговорили війну в Україні, в якій партнери Києва заважають йому перемогти. Після зустрічі Сі Цзіньпіна і путіна китайське МЗС оприлюднило заяву, в які йдеться про те, що очільники Китаю і росії провели «поглиблений обмін думками щодо української кризи».

ВІДЕО ДНЯ

Сі Цзіньпін підкреслив, що його фундаментальне рішення «полягає у сприянні побудові збалансованої, ефективної та стійкої нової архітектури безпеки». Він також зазначив, що Пекін підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції щодо України за «участі всіх сторін і справедливим обговоренням усіх варіантів», щоб «сприяти якнайшвидшому політичному врегулюванню», і «готовий продовжувати відігравати конструктивну роль щодо цього».

Від початку нападу рф на Україну Китай публічно намагається дотримуватися нейтральної позиції та закликає до переговорів, але в ООН часто голосує так само, як росія. Нагадаємо, що раніше повідомляли про те, що Китай може постачати росії військову техніку.

Україна докладає зусиль, щоб на Глобальному саміті миру у Швейцарії в середині червня було представлено Китай, і запросила на нього Сі Цзіньпіна. Проте публічної відповіді на запрошення він поки що не давав. Після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції щодо врегулювання «української кризи», але в ній мають узяти участь і росія, і Україна. В ЗМІ повідомляють про те, що чіткого бажання досягти миру в Україні зі сторни Китаю поки не помітно.

РЕКЛАМА

Фото Reuters

РЕКЛАМА

197

Читайте нас у Facebook