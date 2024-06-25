Понад 200 чоловіків за пів року: акторка фільмів для дорослих шукає справжнє кохання

25-річна британка Бонні Блу від початку 2024 року вже мала інтимні стосунки із 200 партнерами. Дівчина знімається у фільмах для дорослих і паралельно продовжує шукати своє кохання.

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Цього року білява красуня потрапила в заголовки світових ЗМІ завдяки своїм шокуючим вчинкам, включно з канікулами в Канкуні, де за три тижні вона мала інтимні стосунки зі 122 студентами американських коледжів, пише dailystar.co.uk.

Протягом цього року Бонні продовжувала відстоювати свою позицію одного з найбільш високооплачуваних австралійських творців пікантного контенту, літаючи літаками як до Америки, так і до рідної Великої Британії. Під час своїх подорожей по обидва боки Атлантики вона продовжувала спричиняти суперечки, ходячи вулицями зі своєю саморобною табличкою, на якій було написано, що вона готова мати інтим безкоштовно, але партнеру треба дати лише дозвіл зняти все на камеру.

Попри насичений подіями рік, Бонні все ще вірить, що у неї є час для кохання з «правильною» людиною. Однак вона переконана, що чоловік її мрії повинен розуміти її професію. Вона вважає, що немає жодних причин не розуміти її, враховуючи, що за минулий рік вона заробила понад мільйон доларів, створюючи реалістичний зухвалий контент для молодих чоловіків по всьому світу.

Хоча Бонні знає, що той факт, що вона переспала з сотнями чоловіків, змушує багатьох потенційних залицяльників відвертатися в інший бік, вона хоче нагадати людям, що, якби вона переспала з однією людиною 200 разів, це не було б проблемою.

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«Я шукаю когось веселого, активного та цілеспрямованого, — каже дівчина — Немає нічого нуднішого, ніж людина, яка просто погоджується працювати на когось і думає, що це все, що є в житті. Мені потрібен хтось, хто хоче більшого від свого життя і насолоджується божевільними пригодами разом зі мною».

Раніше популярна британська співачка Дуа Ліпа у своєму подкасті At Your Service розповіла про те, як вона зберігає новизну в інтимному житті.

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