Зірка фільмів для дорослих, яка підтримує ЗСУ, зробила відверте зізнання (відео)

В Україні, де хочуть «декриміналізувати» порно, зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон (справжнє ім'я — Юлія Сенюк) розсекретила, скільки заробляє щомісяця, а також розповіла, як поставилися батьки до вибору її професії, повідомляє ВВС News Україна.

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Так, зі слів знаменитості, вона заробляє близько 20 тисяч доларів на місяць. Нині Джексон збирає гроші на допомогу пораненим українським військовим і допомагає центру ендопротезування.

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Порноакторка зізналася, як батьки поставилися до її роду занять.

«Ми з ними це не обговорюємо. Я доросла людина. По-перше, я почала зніматися у дорослому віці. По-друге, я в сім'ї єдина дитина. Тому, я не думаю, що це хороша ідея, втрачати єдину дитину заради якихось своїх вподобань», — сказала вона.

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«Єдине, що вони могли зробити, прийняти це або втратити дитину. Звичайно, прийняли. А хто хоче втрачати свою дитину через якісь дурні амбіції?», — додала акторка.

Те, чим займаґться Джозефіна, каже вона, не приносить їй багато задоволення.

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«Сам процес мені не подобається, у мене немає інстинктивних бажань як у тварин, коли тобі байдуже, де, як і з ким. Мені потрібна близькість, приватність. Для мене це тільки робота на камеру», — поділилася вона.

Зазначимо, що раніше порноакторка знялась у благодійній фотосесії на підтримку військових з ампутаціями. Фотосесію організували для того, щоб створити календар, кошти з продажу якого витратять на реабілітацію та протезування наших Героїв з ампутаціями.

Як писали «ФАКТИ», два роки тому російська порнозірка Любов Бушуєва вирішила звернутися до президента України з пропозицією «здатися в полон в обмін на секс з нею».

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